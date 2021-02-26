СБУ проведет экспертизу "пленок Медведчука – Суркова", – Баканов
На опубликованных СМИ аудиозаписях Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Служба безопасности Украины проведет экспертизу этих записей.
Источник:"Право на власть"
О том, что СБУ проведет экспертизу "пленок Медведчука – Суркова", заявил ее глава Иван Баканов.
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Экспертиза записей разговоров Медведчука и Суркова
Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе и экспертиза,
– отметил Баканов.
Он также добавил, что пока не может сказать, какие будут дальнейшие шаги по легализации записи. Однако Баканов пообещал, что СБУ обнародует свою позицию по ситуации в течение нескольких дней.
Коротко о разговоре Медведчука – Суркова
- Разговор Виктора Медведчука и Владислава Суркова от 2014 года 25 февраля опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Во время беседы политики обсуждали обмен пленными, поставки электроэнергии в оккупированный Крым и Петра Порошенко. Обсуждая пятого президента Украины, Сурков просил Медведчука передать тому, что "он будет вести себя хорошо".
- После этого разговора политики стали ключевыми игроками в переговорах по российско-украинской войне. Медведчук представлял Украину на переговорах в Минске, а Сурков стал "куратором Кремля по вопросам Украины".
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