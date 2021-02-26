На опубликованных СМИ аудиозаписях Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Служба безопасности Украины проведет экспертизу этих записей.

О том, что СБУ проведет экспертизу "пленок Медведчука – Суркова", заявил ее глава Иван Баканов.

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Экспертиза записей разговоров Медведчука и Суркова

Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе и экспертиза,

– отметил Баканов.

Он также добавил, что пока не может сказать, какие будут дальнейшие шаги по легализации записи. Однако Баканов пообещал, что СБУ обнародует свою позицию по ситуации в течение нескольких дней.

Обратите внимание! В Офисе Президента считают, что скандальные записи – настоящие. Заместитель главы ОП Михаил Подоляк отметил, что активным участником этих переговоров был Петр Порошенко. Хотя его и не было на записях, однако фамилию президента активно называли Медведчук и Сурков.

Коротко о разговоре Медведчука – Суркова