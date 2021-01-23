В Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора отрицают информацию о розыске бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Информация о побеге одного из подозреваемых якобы ложная.

Такую информацию заявили на брифинге представитель СБУ Анатолий Булич и Офиса Генпрокурора Андрей Лисокобилка. Об этом сообщает 24 канал.

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Расюка задержали

В частности представитель спецслужбы подтвердил, что вчера, 22 января, задержали сотрудника "Альфы" Андрея Расюка. Его подозревали в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

Информацию про Нескоромного опровергли

В то же время то, что экс-заместитель председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, который сбежал после задержания, ведомство отрицало.

Не соответствует действительности информация, что якобы кто-то скрылся в наручниках с места преступления,

– отметил Булич.

Также он опроверг то, что Нескорому предъявят подозрение.

Мотивы действий подозреваемого

Представитель Офиса генпрокурора заявил, что в деле есть один подозреваемый – Андрей Расюк. Несмотря на это, мотивы его действий силовики назвать отказались.

Кто такой Дмитрий Нескоромный? Дмитрий Нескоромный был на должности заместителя главы СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым заместителем председателя СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе ведомства, однако не занимает ни одной должности.

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