Не только "1+1": у Зеленского уточнили, что проверку прошли все каналы
Проверка телеканала "1 + 1" Службой безопасности Украины не является ситуативной. Похожие проверки состава бенефициаров прошли все украинские каналы.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом изданию в комментарии рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Читайте также СБУ проверяет "1+1", чтобы узнать, кто влияет на канал, – Офис Президента
Проверка каналов: что известно
По его словам, "1+1" проходил проверку состава конечных бенефициаров, как и любой другой телевещатель. Подоляк объяснил, что это является обязательным требованием к раскрытию собственников.
Поэтому состав владельцев пакетов акций украинских телеканалов хорошо известен,
– отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ проверяют "1+1".
Почему СБУ пришла на " 1+1"
- Подоляк сообщил, что Служба безопасности хочет проверить, кто влияет на информационную политику канала.
- Советник главы ОП отметил, что это – стандартная ситуация для медиасреды.
- В медиахолдинге ответили, что не владеют информацией об обысках СБУ.
Блокирование "112 Украина", ZIK и NewsOne: кратко
- Ранее решением СНБО против Тараса Козака (соратник Виктора Медведчука) ввели санкции. Ограничения распространились и на его каналы – прекратили вещание "112 Украина", ZIK и NewsOnе.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии заявил, что каналов, которые действуют вопреки национальным интересам, много. Однако, чтобы действовать, необходимо иметь определенные задокументированные доказательства.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter