Проверка телеканала "1 + 1" Службой безопасности Украины не является ситуативной. Похожие проверки состава бенефициаров прошли все украинские каналы.

Об этом изданию в комментарии рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Проверка каналов: что известно

По его словам, "1+1" проходил проверку состава конечных бенефициаров, как и любой другой телевещатель. Подоляк объяснил, что это является обязательным требованием к раскрытию собственников.

Поэтому состав владельцев пакетов акций украинских телеканалов хорошо известен,

– отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ проверяют "1+1".

Почему СБУ пришла на " 1+1"

Подоляк сообщил, что Служба безопасности хочет проверить, кто влияет на информационную политику канала.

Советник главы ОП отметил, что это – стандартная ситуация для медиасреды.

В медиахолдинге ответили, что не владеют информацией об обысках СБУ.

Обратите внимание! В 2020 году СБУ уже проводила обыски на "1+1". Дело касалось прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. Тогда подозревали, что к этим записям могут быть причастны журналисты.

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