СБУ пришла с проверкой в Харьковский горсовет: причина
Сотрудники Службы безопасности Украины 28 декабря 2020 года пришли с проверкой в Харьковский городской совет. Причиной такого визита стала проверка хранения документов, содержащих информацию с ограниченным доступом.
СБУ в Харьковском горсовете
СБУ проводит мероприятия по обеспечению охраны государственной тайны. Об этом журналистам 24 канала рассказал представитель Службы безопасности в Харьковской области Владислав Абдула.
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Мероприятия направлены на осуществление контроля за соблюдением порядка учета, хранения и использования документов и других материальных носителей, содержащих информацию с ограниченным доступом,
– сказал Абдулла.
Он добавил, что проверка происходит в соответствии с компетенцией СБУ и требованиями закона о государственной тайне.
По словам представителя ведомства, в случае выявления нарушений в Харьковском горсовете СБУ будет принимать соответствующие меры.
Что говорят местные СМИ
По данным местного издания KHARKIV Today, СБУ планирует не допустить узурпации власти в Харькове. Если правоохранители обнаружат нарушения режима секретности в деятельности отдельных руководителей городского совета, ведомство, мол, может аннулировать этим лицам допуск к гостайне.
Издание отметило, что это автоматически приведет к невозможности выполнения этими лицами своих обязанностей, а в дальнейшем – к увольнению или переводу на другие должности.
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