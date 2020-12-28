Сотрудники Службы безопасности Украины 28 декабря 2020 года пришли с проверкой в Харьковский городской совет. Причиной такого визита стала проверка хранения документов, содержащих информацию с ограниченным доступом.

СБУ в Харьковском горсовете

СБУ проводит мероприятия по обеспечению охраны государственной тайны. Об этом журналистам 24 канала рассказал представитель Службы безопасности в Харьковской области Владислав Абдула.

Интересно В Харькове установили рекорд – зажгли самую большую автоелку в Украине: фото и видео

Мероприятия направлены на осуществление контроля за соблюдением порядка учета, хранения и использования документов и других материальных носителей, содержащих информацию с ограниченным доступом,

– сказал Абдулла.

Он добавил, что проверка происходит в соответствии с компетенцией СБУ и требованиями закона о государственной тайне.

По словам представителя ведомства, в случае выявления нарушений в Харьковском горсовете СБУ будет принимать соответствующие меры.

Что говорят местные СМИ

По данным местного издания KHARKIV Today, СБУ планирует не допустить узурпации власти в Харькове. Если правоохранители обнаружат нарушения режима секретности в деятельности отдельных руководителей городского совета, ведомство, мол, может аннулировать этим лицам допуск к гостайне.

Издание отметило, что это автоматически приведет к невозможности выполнения этими лицами своих обязанностей, а в дальнейшем – к увольнению или переводу на другие должности.

Обратите внимание! Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" 17 декабря. Сейчас обязанности главы города временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.