СБУ и представители Офиса генпрокурора в четверг, 25 марта, проводят обыск в офисе общественной организации "Украинский выбор". Ее связывают с кумом Владимира Путина, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В комментарии 24 каналу в СБУ подтвердили информацию об обыске и пообещали предоставить детали несколько позже.

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Кузьмин также рассказал, что в суд за санкцией на обыск обратился заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По словам Кузьмина, такими действиями власть якобы пытается запугать Медведчука и выгнать его из страны. Нардеп от ОПЗЖ заявил, что считает кума Путина "последним бастионом на пути к полному захвату власти в Украине".

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