СБУ разоблачила и заблокировала деятельность антиукраинской сети, которую координировали из-за границы. Злоумышленники готовились к государственному перевороту и созданию незаконных органов государственной власти.

Правоохранители подчеркивают, что это была довольно разветвленная сеть. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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К сожалению, не сообщается, какая именно страна заинтересована в государственных мятежах в Украине, но не трудно догадаться.

У злоумышленников нашли оружие и поддельные печати Верховной Рады, президента и судебной ветви власти.

Во время обысков изъяты магнитные носители информации, флеш-накопители, оргтехника, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.