СБУ разоблачила агента КГБ Беларуси, он организовывал поставки оружия в Украину из России: видео
Служба безопасности в Волынской области разоблачила и прекратила деятельность агента КГБ Беларуси. Его задачей было наладить канал поставки оружия в Украину из России.
Источник:пресс-служба СБУ
Мужчину завербовали белорусские спецслужбы и целенаправленно маршрутизовали на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.
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Какие задачи получил агент
Основной его задачей было наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из России.
Также он должен был собирать актуальную информацию о ситуации на границе, а именно:
- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок ее охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.
Для достижения цели агент КГБ Беларуси пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины.
Задержали его во время очередного приезда для встречи с якобы завербованным пограничником. Сейчас преступнику объявили о подозрении в шпионаже.
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