Служба безопасности в Волынской области разоблачила и прекратила деятельность агента КГБ Беларуси. Его задачей было наладить канал поставки оружия в Украину из России.

Мужчину завербовали белорусские спецслужбы и целенаправленно маршрутизовали на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Читайте также Финансировали пророссийских боевиков: СБУ заблокировала более 30 игорных заведений

Какие задачи получил агент

Основной его задачей было наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из России.

Также он должен был собирать актуальную информацию о ситуации на границе, а именно:

состояние защищенности государственной границы Украины;

порядок ее охраны;

техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

Для достижения цели агент КГБ Беларуси пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины.

Задержали его во время очередного приезда для встречи с якобы завербованным пограничником. Сейчас преступнику объявили о подозрении в шпионаже.