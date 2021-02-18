СБУ повідомила підозру у посяганні на територіальну цілісність України Андрію Картаполову. Він є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойги.

Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

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У чому підозрюють Картаполова

Ведення агресивної війни;

порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Що встановило слідство

У січні – лютому 2015 року Картаполов планував і координував дії російської армії та бойовиків по захопленню міста Дебальцеве та прилеглих до нього населених пунктів. Тоді він обіймав посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника генштабу ЗС Росії.

На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з керівництвом збройних сил Росії.

Крім того, у серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:

►керував російськими підрозділами під час їх вторгнення в Україну;

►брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська, коли ті під гарантії Росії виходили "зеленим коридором".

►забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі,

– повідомили у СБУ.



Андрію Картаполову оголосили підозру / Фото СБУ

Зверніть увагу! Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити наші захисники. За даними Вікіпедії, під час трагедії загинуло понад 300 українських бійців, а загальні втрати становили близько тисячі.



За даними УНІАН, Під час бойових дій у районі Дебальцевого в період 21 січня – 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 – отримали поранення, 150 військових взяли в полон, а 11 – пропали безвісти.