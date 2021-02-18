СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії через бої під Дебальцевим та Іловайським
СБУ повідомила підозру у посяганні на територіальну цілісність України Андрію Картаполову. Він є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойги.
Источник:телеграм СБУ
Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.
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У чому підозрюють Картаполова
- Ведення агресивної війни;
- порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Що встановило слідство
У січні – лютому 2015 року Картаполов планував і координував дії російської армії та бойовиків по захопленню міста Дебальцеве та прилеглих до нього населених пунктів. Тоді він обіймав посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника генштабу ЗС Росії.
На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з керівництвом збройних сил Росії.
Крім того, у серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:
►керував російськими підрозділами під час їх вторгнення в Україну;
►брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська, коли ті під гарантії Росії виходили "зеленим коридором".
►забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.
За вчинення інкримінованих злочинів передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі,
– повідомили у СБУ.
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