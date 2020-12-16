В Николаеве контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку экспорта из Украины в одну из стран Ближнего Востока авиационного оборудования. Им комплектуют военно-транспортные самолеты.

Приборы спрятали среди бортового оборудования самолета, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно о незаконной сделке

По информации оперативников спецслужбы, спланировали незаконный экспорт оборудования руководство одной из украинских транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.

Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета.



На Ближний Восток из Украины пытались вывезти детали к военным самолетам / Фото СБУ



На Ближний Восток из Украины пытались вывезти детали к военным самолетам / Фото СБУ

После прохождения технического обслуживания самолет должен был вылететь за пределы Украины.

В то же время у компании не было соответствующих разрешительных документов на экспорт военного авиаоборудования.

Найденные приборы направили на экспертизу.

После заключения экспертов правоохранители начнут уголовное производство по статье о нарушении международных перевозок.



На Ближний Восток из Украины пытались вывезти детали к военным самолетам / Фото СБУ