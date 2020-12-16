Агенты СБУ помешали экспорту военного авиаоборудования на Ближний Восток: фото
В Николаеве контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку экспорта из Украины в одну из стран Ближнего Востока авиационного оборудования. Им комплектуют военно-транспортные самолеты.
Приборы спрятали среди бортового оборудования самолета, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте также СБУ задержала участников банды, которая продавала наркотики в 15 областях
Что известно о незаконной сделке
- По информации оперативников спецслужбы, спланировали незаконный экспорт оборудования руководство одной из украинских транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.
- Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета.
На Ближний Восток из Украины пытались вывезти детали к военным самолетам / Фото СБУ
На Ближний Восток из Украины пытались вывезти детали к военным самолетам / Фото СБУ
- После прохождения технического обслуживания самолет должен был вылететь за пределы Украины.
- В то же время у компании не было соответствующих разрешительных документов на экспорт военного авиаоборудования.
- Найденные приборы направили на экспертизу.
- После заключения экспертов правоохранители начнут уголовное производство по статье о нарушении международных перевозок.
На Ближний Восток из Украины пытались вывезти детали к военным самолетам / Фото СБУ
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter