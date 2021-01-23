Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего работника и предотвращении убийства другого сотрудника спецслужбы. Все детали обещают обнародовать после завершения следственных и оперативных мероприятий.

Официальное подтверждение задержания работника СБУ

Служба уделяет отдельное внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, в частности, когда это касается действующих или бывших сотрудников. Об этом сообщили в телеграмме СБУ.

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Там добавили, что привлечение виновных к ответственности не зависит от их званий, должностей или выслуги лет. Ведь безнаказанность бывает временной.

В рамках этой работы вчера (22 января – 24 канал) проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы,

- говорится в сообщении.

На данный момент задержали 1 действующего работника СБУ.

Официальную информацию об этом обещают предоставить позже – после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

Что об этом писали СМИ