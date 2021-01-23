СБУ официально подтвердила задержание сотрудника по подозрению в подготовке убийства коллеги
Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего работника и предотвращении убийства другого сотрудника спецслужбы. Все детали обещают обнародовать после завершения следственных и оперативных мероприятий.
Официальное подтверждение задержания работника СБУ
Служба уделяет отдельное внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, в частности, когда это касается действующих или бывших сотрудников. Об этом сообщили в телеграмме СБУ.
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Там добавили, что привлечение виновных к ответственности не зависит от их званий, должностей или выслуги лет. Ведь безнаказанность бывает временной.
В рамках этой работы вчера (22 января – 24 канал) проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы,
- говорится в сообщении.
На данный момент задержали 1 действующего работника СБУ.
Официальную информацию об этом обещают предоставить позже – после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.
Что об этом писали СМИ
- Накануне СМИ сообщили, что полковника "Альфы" задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
- Попытались задержать и предполагаемого заказчика, которым является бывший заместитель Ивана Баканова – Дмитрий Нескоромный, но он скрылся прямо в наручниках.
- Издание Naspravdi.Today указывает имя задержанного – Юрий Расюк. А руководил операцией по задержанию якобы Александр Поклад.
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