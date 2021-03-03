В феврале 2021 благодаря контрразведке СБУ сообщили о подозрении 8 главарям и участникам незаконных вооруженных формирований. Четыре из них – в розыске, а двое уже получили приговоры. За решеткой им придется провести длительное время.

Вступил в силу приговор суда в отношении боевика группировки "Восток". Он причастен к вооруженному противостоянию силам АТО, в частности, во время боев за Донецкий аэропорт.

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За это боевику придется провести 10 лет в тюрьме. Однако сейчас злоумышленника там нет, ведь его до сих пор разыскивают за терроризм.

Другие резонансные результаты расследования:

Получила свой приговор и вербовщица в так называемые "вооруженные формирования ДНР". Женщина из поселка Спартак Ясиноватского района Донецкой области еще в 2015 году присоединилась к "Востоку". Участница группировки занималась подбором боевиков, воевавших как против ВСУ, так и мирного населения.

Женщину пока разыскивают, если найдут – она сядет за решетку на 9,5 лет.

Разведчики также задокументировали противоправную деятельность так называемой "администрации" боевиков временно оккупированного Шахтерска. Злоумышленники финансировали вражеские вооруженные формирования, взимая деньги с местных жителей, перерегистрировали предприятия и промышленные объекты. Так называемых "руководителей города" объявили в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины.

Также получил заочное сообщение о подозрении боевик, который в должности так называемого "следователя Министерства государственной безопасности ЛНР" допрашивал украинских пленных в тюрьме "Изоляция".

За государственную измену разыскивают и информатора из Донецкой области. Она собирала данные о дислокации и перемещениях украинских подразделений.

Продолжается досудебное расследование в отношении так называемого "заместителя начальника миграционной службы МВД ДНР". Он обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных районов Донетчины фейковых "паспортов ДНР", а также оформлял гражданство России.

Только в феврале погибли 37 боевиков

Отметим, что ранее в ВСУ рассказали о потерях боевиков со времени объявления перемирия 27 июля 2020 года. По данным Вооруженных сил, раненых и убитых – 344 человека. Только за февраль 2021 погибли 37 оккупантов, большинство этих жертв – небоевые.