В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины смогла предупредить серию терактов и разоблачить немало шпионов и вражеских агентов. В целом по материалам СБУ вынесли 47 приговоров суда, из них 4 человек осудили за государственную измену.

За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлекли 269 должностных лиц. Об этом сообщили в СБУ.

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Отчет СБУ 2020 года в цифрах

Сотрудники СБУ разоблачили 3 шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований , а также предупредили серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил.

, а также предупредили серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил. Также сотрудники СБУ разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе 4 схроны с оружием и боеприпасами.

военных средств поражения, в том числе с оружием и боеприпасами. Изъяли 4 переносные зенитные ракетные комплексы, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3 тысячи гранат, свыше 540 тысяч снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, СБУ предупредила экономический ущерб государству более чем на 9 миллиардов гривен. Военная контрразведка СБУ предотвратила незаконное отчуждение участков Министерства обороны Украины общей площадью более 26 тысяч гектаров на более чем 8 миллиардов гривен.