СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи в аресте Анатолия Шария. Ведомство просит провести следственные действия на территории других стран.

В ходе досудебного расследования выявили факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".

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Указанные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о подделке документов. Эти материалы также направили в прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Отметим, ранее Шария объявили в государственный розыск, так как он не явился на допросы.

Что известно о деле Шария

16 февраля СБУ объявила подозрение одиозного блогеру сразу по двум статьям. Его обвинили в государственной измене и нарушении равноправия людей.

Сам Шарий говорит, что дело против него якобы политическое. Кроме того, он заявил, что подозрение ему никто не объявлял.

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