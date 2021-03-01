СБУ обратилась в прокуратуру за международной помощью с арестом Шария
СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи в аресте Анатолия Шария. Ведомство просит провести следственные действия на территории других стран.
Источник:СБУ
В ходе досудебного расследования выявили факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".
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Указанные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о подделке документов. Эти материалы также направили в прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.
Отметим, ранее Шария объявили в государственный розыск, так как он не явился на допросы.
Что известно о деле Шария
- 16 февраля СБУ объявила подозрение одиозного блогеру сразу по двум статьям. Его обвинили в государственной измене и нарушении равноправия людей.
- Сам Шарий говорит, что дело против него якобы политическое. Кроме того, он заявил, что подозрение ему никто не объявлял.
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