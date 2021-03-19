Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области 3 тайника, которые принадлежали пророссийским боевикам. Правоохранители изъяли боевые элементы реактивной системы залпового огня "Смерч" и более 30 килограммов взрывчатых веществ.

Сейчас проверяют информацию о закладке одного из схронов диверсионно-разведывательной группой боевиков, которая может быть причастна к подрыву 2 мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.

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СБУ обнаружила схроны боевиков

В тайнике, обустроенном в лесополосе возле поселка Терновое Старобельского района, обнаружили

7 боевых элементов реактивной системы залпового огня "Смерч", которые содержат почти 10 килограммов гексогена;

12 гранат РГД-5 и Ф-1.

По предварительной информации, схрон российские наемники оборудовали после обстрела позиций сил АТО в 2014 году.

Из другого тайника, который был вмурован в стену заброшенного здания вблизи поселка Кринички, изъяли

20 килограммов тротила;

детонатор;

гранатомет РПГ-22;

5 боевых гранат;

3 гранатометных выстрела;

более 200 патронов.

Еще в одном тайнике, найденном в лесополосе возле предприятия в Рубежном, было

6 противотанковых гранат РПГ-26;

9 тротиловых шашек, общим весом 2 килограмма;

3 противопехотные мины МОН-50;

43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;

1 упаковка пластида;

капсюль-детонаторы;

осветительные ракеты.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности людей, причастных к противоправной деятельности. Изъятие и обезвреживание средств поражения проводили полицейские и пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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