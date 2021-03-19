СБУ обнаружила схроны боевиков, наполненные снарядами, гранатами и взрывчаткой – фото
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области 3 тайника, которые принадлежали пророссийским боевикам. Правоохранители изъяли боевые элементы реактивной системы залпового огня "Смерч" и более 30 килограммов взрывчатых веществ.
Источник:СБУ
Сейчас проверяют информацию о закладке одного из схронов диверсионно-разведывательной группой боевиков, которая может быть причастна к подрыву 2 мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.
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СБУ обнаружила схроны боевиков
В тайнике, обустроенном в лесополосе возле поселка Терновое Старобельского района, обнаружили
- 7 боевых элементов реактивной системы залпового огня "Смерч", которые содержат почти 10 килограммов гексогена;
- 12 гранат РГД-5 и Ф-1.
По предварительной информации, схрон российские наемники оборудовали после обстрела позиций сил АТО в 2014 году.
Из другого тайника, который был вмурован в стену заброшенного здания вблизи поселка Кринички, изъяли
- 20 килограммов тротила;
- детонатор;
- гранатомет РПГ-22;
- 5 боевых гранат;
- 3 гранатометных выстрела;
- более 200 патронов.
Еще в одном тайнике, найденном в лесополосе возле предприятия в Рубежном, было
- 6 противотанковых гранат РПГ-26;
- 9 тротиловых шашек, общим весом 2 килограмма;
- 3 противопехотные мины МОН-50;
- 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 1 упаковка пластида;
- капсюль-детонаторы;
- осветительные ракеты.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности людей, причастных к противоправной деятельности. Изъятие и обезвреживание средств поражения проводили полицейские и пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Предыдущие похожие находки
- В январе сотрудники СБУ нашли схрон оружия на выезде из Северодонецка. Взрывчатку и артиллерийские снаряды боевики спрятали там еще в 2014 году.
- В феврале большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки обнаружили уже возле Лисичанска. В схроне боевиков нашли даже противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет, которые производит Россия.
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