Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине скрытые арсеналы с военными средствами поражения. В 2014 году их заложили боевики диверсионной группировки.

По данным СБУ, группировка причастна к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.

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Один из тайников обнаружили в заброшенном здании недалеко от стекольного завода в Лисичанске. В частности, оттуда правоохранители изъяли:

10 тротиловых шашек, весом в 4 килограмма;

реактивную противотанковую гранату РПГ-18;

электродетонатор;

7 артиллерийских снарядов;

7 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25;

14 боевых гранат различных модификаций.

Средства поражения / Фото СБУ

Изъятое из тайников / Фото СБУ

В то же время другой тайник обустроили в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района.

В частности, там правоохранительным органам удалось обнаружить: 3 тротиловые шашки, артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, 3 гранаты Ф-1 и 500 патронов различного калибра.

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По данным СБУ, сейчас решают вопрос об открытии уголовных производств для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.