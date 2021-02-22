Гранаты и взрывчатка: СБУ обнаружила тайники боевиков на Луганщине – фото
Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине скрытые арсеналы с военными средствами поражения. В 2014 году их заложили боевики диверсионной группировки.
Источник:СБУ
По данным СБУ, группировка причастна к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.
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Один из тайников обнаружили в заброшенном здании недалеко от стекольного завода в Лисичанске. В частности, оттуда правоохранители изъяли:
- 10 тротиловых шашек, весом в 4 килограмма;
- реактивную противотанковую гранату РПГ-18;
- электродетонатор;
- 7 артиллерийских снарядов;
- 7 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25;
- 14 боевых гранат различных модификаций.
Средства поражения / Фото СБУ
Изъятое из тайников / Фото СБУ
В то же время другой тайник обустроили в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района.
В частности, там правоохранительным органам удалось обнаружить: 3 тротиловые шашки, артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, 3 гранаты Ф-1 и 500 патронов различного калибра.
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