Служба безопасности Украины обнаружила на Харьковщине схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, изготовленными в России. Оружие удалось найти по записям боевика, которого задержали 23 марта.

Сотрудники спецслужбы во время проведения следственных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова.

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СБУ нашла схрон оружия

Там правоохранители обнаружили тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.

Из схрона изъяли

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

2 противопехотные мины МОН-50;

30 гранат Ф-1 и РГД-5;

20 запалов к ручным гранатам;

почти 6 кг пластической взрывчатки;

6 электродетонаторов;

2 зажигательные трубки;

десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

провод и элементы питания;

более 2 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметров.

По предварительной информации, тайник обустроили участники незаконных вооруженных формирований для совершения терактов на подконтрольной украинской власти территории.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.

Как СБУ вышла на тайник

Спецслужба 23 марта задержала на Харьковщине боевика так называемой "ЛНР".

Правоохранители выяснили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с оккупантами. Он примкнул к так называемому "народному ополчению Донбасса".

Следствие в отношении него и позволило выявить склад оружия.

У задержанного боевика нашли схрон с оружием: смотрите видео