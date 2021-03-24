СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного накануне боевика
Служба безопасности Украины обнаружила на Харьковщине схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, изготовленными в России. Оружие удалось найти по записям боевика, которого задержали 23 марта.
Источник:СБУ
Сотрудники спецслужбы во время проведения следственных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова.
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СБУ нашла схрон оружия
Там правоохранители обнаружили тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.
Из схрона изъяли
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- 2 противопехотные мины МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;
- 20 запалов к ручным гранатам;
- почти 6 кг пластической взрывчатки;
- 6 электродетонаторов;
- 2 зажигательные трубки;
- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
- провод и элементы питания;
- более 2 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметров.
По предварительной информации, тайник обустроили участники незаконных вооруженных формирований для совершения терактов на подконтрольной украинской власти территории.
Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.
Как СБУ вышла на тайник
- Спецслужба 23 марта задержала на Харьковщине боевика так называемой "ЛНР".
- Правоохранители выяснили, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с оккупантами. Он примкнул к так называемому "народному ополчению Донбасса".
- Следствие в отношении него и позволило выявить склад оружия.
У задержанного боевика нашли схрон с оружием: смотрите видео
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