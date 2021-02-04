Арсен Аваков заявил, что в Украине продолжается информационная война. Блокировка телеканалов ZIK, 112 и Newsone является защитой от "информационного яда".

Источник: "Право на власть" на 1+1

По словам главы Министерства внутренних дел Авакова, у Зеленского хватило политической воли, чтобы ввести санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Для действий президента есть все законные основания.

Актуально В Верховном суде обжаловали запрет каналов Медведчука: есть два иска

Аваков подчеркнул, что пока не говорится об уголовном процессе. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины является основанием для введения санкций. Это закреплено в Конституции Украины.

Блокирование деятельности произошло на основании доказательств из 2 периодов: от 2018 года и того, что происходит сейчас.

По словам Авакова, есть засекреченные и открытые материалы.

В ближайшее время СБУ сможет предоставить открытые документы, из которых всем все будет понятно,

– подчеркнул Аваков.

Дальнейшее развитие событий зависит от тактики, которую выберет следствие, а впоследствии – прокурор.

Кроме того, Аваков заявил, что ряд украинских изданий финансируют за деньги, заработанные на территории оккупированного Донбасса.

"Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государства-агрессора", – отметил глава МВД.

Смотрите видео выступления Авакова:

ZIK, 112 и Newsone заблокировали: что известно

2 января СНБО ввел санкции о блокировании телеканалов ZIK, 112 и Newsone.

Указ подписал президент Владимир Зеленский. Свое решение он аргументировал тем, что Украине необходимо бороться за правду в информационной войне.