СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства
Служба безопасности Украины 27 января вручила Дмитрию Нескорому подозрение в организации заказного убийства. Нескоромный решил убить начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Источник: телеграм-канал СБУ
Среди доказательств есть аудио и видеоматериалы разговоров Нескоромного, а также соответствующие фотографии.
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Детали от СБУ
- Мотивом для организации убийства могло стать желание карьерного роста.
- Нескоромный планировал занять высокую должность в руководстве СБУ. Единственным препятствием для подозреваемого был собственно Наумов.
- Кроме того, Наумов был против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.
- Тогда Нескоромный совместно со специалистом по Антитеррористическому центру при СБУ Юрием Расюком решил убить Наумова.
- Нескоромний и Расюк успели обсудить детали убийства. В частности, исполнителей будущего преступления.
- С октября 2020 по январь 2021 Расюк искал исполнителей убийства.
- В течение этих месяцев за Наумовым следили наемники, которым Расюк платил.
Расюк обсуждает организацию заказного убийства Наумова: смотрите видео
Встреча Нескоромного и Расюка: смотрите видео
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