СБУ объявила в розыск главаря группировки боевиков: фото
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и объявила в розыск главаря подконтрольных России луганских боевиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Мужчина сейчас скрывается от правосудия на неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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Украинская контрразведка зафиксировала его преступления
Контрразведка и следователи спецслужбы установили, что в 2014 году боевик присоединился к незаконным вооруженным формированиям и принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.
Кроме этого, в 2014 – 2015 годах принимал участие в боевых действиях против украинских военных. Он создал и возглавил группировку так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР".
Российский наемник / Фото пресс-центра СБУ
Что грозит боевику
Оккупанту за его действия грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи Службы безопасности заочно сообщили российскому наемнику о подозрении. Сейчас в рамках специального предварительного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности мужчины и привлечения его к ответственности.
Ситуация на Донбассе
- За прошедшие сутки, 17 января, российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.
- Боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли Широкино.
- По состоянию на утро 18 января российские наемники боевой активности не проявляли.
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