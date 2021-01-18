Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и объявила в розыск главаря подконтрольных России луганских боевиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина сейчас скрывается от правосудия на неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Украинская контрразведка зафиксировала его преступления

Контрразведка и следователи спецслужбы установили, что в 2014 году боевик присоединился к незаконным вооруженным формированиям и принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.

Кроме этого, в 2014 – 2015 годах принимал участие в боевых действиях против украинских военных. Он создал и возглавил группировку так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР".



Российский наемник / Фото пресс-центра СБУ

Что грозит боевику

Оккупанту за его действия грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи Службы безопасности заочно сообщили российскому наемнику о подозрении. Сейчас в рамках специального предварительного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности мужчины и привлечения его к ответственности.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 января, российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

Боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли Широкино.

По состоянию на утро 18 января российские наемники боевой активности не проявляли.

Обратите внимание! На Донбассе с июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские оккупанты систематически нарушают договоренности.