Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику пограничной охраны боевиков на Донбассе. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Что известно про боевика

Пограничник посягал на территориальную целостность Украины, также его подозревают в терроризме, сообщает пресс-служба СБУ.

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Украинская контрразведка зафиксировала его преступления.

Согласно материалам СБУ, фигурант с 2015 года находится в составе террористического формирования. Он якобы является "начальником службы" и контролирует границу, которую захватили боевики.

Обратите внимание! Так называемую "пограничную охрану" боевиков возглавляет Георгий Рыжих. До оккупации Донбасса он работал в украинской пограничной комендатуре.

Что грозит Рыжиху

За такие действия мужчина может получить до 15 лет заключения. Сейчас продолжается досудебное следствие под руководством Донецкой областной прокуратуры.

Заметим, на Донбассе заочно будут судить сотрудника так называемой "военной полиции" боевиков. Его тоже подозревают в терроризме. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.