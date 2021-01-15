СБУ объявила подозрение двум пророссийским боевикам: фото
Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении двум подконтрольным России боевикам формирований "Сомали" и "Кольчуга", которые воюют на Донбассе. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Мужчины в 2014 – 2015 годах по собственной инициативе присоединились в ряды пророссийских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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Украинская контрразведка зафиксировала их преступления
Один из боевиков до начала российско-украинской войны работал правоохранителем. Сейчас он является "заместителем начальника штаба" так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского" батальона".
Пророссийский боевик / Фото пресс-центра СБУ
Другой имеет звание "майора" и несет службу на посту "начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты" незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга". Он публично ведет агитацию за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.
Российский наемник / Фото пресс-центра СБУ
Что грозит боевикам
Оккупантам за их действия грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи госбезопасности заочно сообщили обоим боевикам о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование под руководством Донецкой областной прокуратуры.
Ситуация на Донбассе
- За минувшие сутки, 14 января, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Один украинский боец получил ранение.
- Боевики из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Гнутового, Марьинки, Талаковки и Водяного.
- По состоянию на утро 15 января российские наемники боевой активности не проявляли.
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