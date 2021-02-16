Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию. Следователи считают, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

В СБУ отметили, что есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

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Подозрение Шарию: что об этом известно

Поэтому ему объявили о подозрении в совершении преступления.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере,

– говорится в сообщении.

Подозрение объявили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по 2 статьям.

Одна из них касается государственной измены, другая – нарушения равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

В СБУ объяснили: что касается второй статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижения национальной чести и достоинства и тому подобное.

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