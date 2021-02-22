В Службе безопасности Украины объяснили причины введения санкций в отношении сети "Спортмастер". По данным украинских правоохранителей, это связано с работой магазинов во временно оккупированном Крыму.

Как отметили в СБУ, санкции ввели на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму.

Важно Игнорируют санкции: в Украине продолжают работать магазины "Спортмастер"

Правоохранители объяснили, что введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины. Его направили еще летом 2019 года. Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Поэтому Совет нацбезопасности и принял решение о наложении санкций против российской сети "Спортмастер". Произошло это 19 февраля 2021 года.

Что предусматривают санкции

Против Sportmaster Operations сроком на 3 года вводится полный запрет:

торговых операций,

транзита ресурсов,

полетов и перевозок по территории Украины,

на ввоз ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Актуально Зеленский подписал указ о санкциях Медведчуку, Марченко и другим

Что известно о "Спортмастер"

Бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указанные братья Николай и Владимир Фартушняки , еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. Они имеют гражданство Мальты, но проживают в Швейцарии.

, еще такую же долю контролирует их партнер Они имеют гражданство Мальты, но проживают в Швейцарии. В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане.

в России, Украине, Беларуси, Казахстане. Компания, по ее данным, входит в 10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Интересно! На официальном российском и белорусском сайтах компании размещена карта, на которой оккупированный Крым изображен как часть России.