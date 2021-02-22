Работали в Крыму: в СБУ объяснили, почему ввели санкции против сети "Спортмастер"
В Службе безопасности Украины объяснили причины введения санкций в отношении сети "Спортмастер". По данным украинских правоохранителей, это связано с работой магазинов во временно оккупированном Крыму.
Источник:Интерфакс-Украина
Как отметили в СБУ, санкции ввели на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму.
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Правоохранители объяснили, что введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины. Его направили еще летом 2019 года. Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".
Поэтому Совет нацбезопасности и принял решение о наложении санкций против российской сети "Спортмастер". Произошло это 19 февраля 2021 года.
Что предусматривают санкции
Против Sportmaster Operations сроком на 3 года вводится полный запрет:
- торговых операций,
- транзита ресурсов,
- полетов и перевозок по территории Украины,
- на ввоз ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.
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Что известно о "Спортмастер"
- Бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указанные братья Николай и Владимир Фартушняки, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. Они имеют гражданство Мальты, но проживают в Швейцарии.
- В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане.
- Компания, по ее данным, входит в 10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.
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