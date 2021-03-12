СБУ не инициировала перед Советом нацбезопасности и обороны вопрос имплементации санкций Евросоюза против Беларуси. Речь идет о реакции на фальсификации во время выборов белорусского президента и жесткие подавления протестов.

Об этом в Службе безопасности Украины заявили в ответ на запрос издания. В ведомстве также напомнили, что решение о введении или отмене санкций принимает СНБО, а вводит в действие – президент.

Читайте также СНБО продолжил санкции в отношении 2 российских банков

СБУ перед СНБО не инициировала вопрос имплементации решений Совета ЕС по введению санкций к представителям руководства и силовых структур Беларуси,

– говорится в сообщении.

Что известно о вероятных украинских санкциях против Беларуси

В Министерстве иностранных дел рассказали изданию, что проект распоряжения правительства по санкциям против белорусских чиновников проходит внутригосударственные процедуры. В ведомстве отметили, что его передадут в Кабмин с последующим его внесением в СНБО.

В МИД подчеркнули, что украинские санкции против Белоруссии будут подобны тем, которые ввели Евросоюз, США и Великобритания.

Ограничения будут предусматривать временные заморозки банковских активов, запрет въезда и транзита, а также ограничения на пользование имуществом.

11 марта нардеп Алексей Гончаренко заявил, что проект санкций уже передали на рассмотрение СНБО. Чиновник выразил надежду, что ведомство как можно быстрее его одобрит.

Обратите внимание! Евросоюз трижды вводил санкции против чиновников из Беларуси. Так, в санкционном списке есть самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и его окружение. В декабре 2020 года ЕС в третий раз расширил список лиц, попавших под ограничения. На этот раз запрет въезда и заморозка активов коснулось генпрокурора и чиновников.