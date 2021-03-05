Сохранили 2 миллиарда: СБУ не дала списать более 450 судов и барж с Дунайского пароходства
Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества компании "Украинское Дунайское пароходство" со стороны руководства. Своими действиями организаторы схемы могли нанести ущерб обществу более чем на 2 миллиарда гривен.
Источник:СБУ
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделку организовали под видом "реорганизации" деятельности пароходства.
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Что хотели сделать организаторы схемы
- Злоумышленники планировали вывести с баланса компании 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.
- Организаторы также хотели искусственно инвестировать деньги дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.
Для реализации схемы злоумышленники сознательно предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота. Ее согласование предоставило возможность самостоятельного распоряжения государственным имуществом.
Действия должностных лиц могли привести к нанесению ущерба обороноспособности государства.
Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по местам проживания участников сделки.
Что изъяли во время обысков
- компьютерную технику и электронные носители информации;
- документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства;
- договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;
- документы о создании офшорных компаний и финансовой отчетности.
Изъятые доказательства приобщили к материалам дела. Также обнаружили крупную сумму наличных в иностранной валюте.
Всего своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу более чем на 2 миллиарда гривен.
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Каковы дальнейшие действия по делу
Сейчас продолжается досудебное расследование по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Что известно о Дунайском пароходстве?
Это судоходная компания, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров морским и речным транспортом. 100% акций предприятия принадлежат государству. Основные виды деятельности компании: перевозка грузов и пассажиров речным транспортом по Дунаю и морским транспортом в Черноморском и Средиземноморском регионе.
Данные из Википедии
СБУ не дала списать более 450 судов и барж с Дунайского пароходства / Фото СБУ
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