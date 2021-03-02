Новый медведчуковский канал "Первый независимый" может представлять угрозу для информационной безопасности Украины. Однако официальных указаний о блокировании от регулятора пока нет.

Из-за начала вещания "Первого независимого" Служба безопасности Украины уже обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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Заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль сообщил, что письмо с предупреждением об угрозах СБУ направила всем службам и представителям ведомства.

В нашей системе документооборота есть письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания Первого независимого в этот день,

– заявил Коваль.

Чиновник отметил, что СБУ не имеет полномочий выключить вещание телеканала.

Однако если "Первый независимый" продолжит деятельность заблокированных "12 Украина", ZIK и NewsOne, тогда соответствующее обращение могут направить к операторам спутниковой связи и провайдерам программной услуги.

"Нацсовет не обращался к провайдерам, только информировал своих представителей на местах, а они уже могли обратиться непосредственно к провайдерам с информацией. Но официальных указаний о прекращении вещания от регулятора не было", – добавил Коваль.

"Первый независимый": что известно