СБУ направила Нацсовету предупреждения относительно "Первого независимого" Медведчука
Новый медведчуковский канал "Первый независимый" может представлять угрозу для информационной безопасности Украины. Однако официальных указаний о блокировании от регулятора пока нет.
Источник:"Детектор Медиа"
Из-за начала вещания "Первого независимого" Служба безопасности Украины уже обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Актуально "Принадлежат другу": Медведчук говорит, якобы не причастен к заблокированным каналам Козака
Заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль сообщил, что письмо с предупреждением об угрозах СБУ направила всем службам и представителям ведомства.
В нашей системе документооборота есть письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания Первого независимого в этот день,
– заявил Коваль.
Чиновник отметил, что СБУ не имеет полномочий выключить вещание телеканала.
Однако если "Первый независимый" продолжит деятельность заблокированных "12 Украина", ZIK и NewsOne, тогда соответствующее обращение могут направить к операторам спутниковой связи и провайдерам программной услуги.
"Нацсовет не обращался к провайдерам, только информировал своих представителей на местах, а они уже могли обратиться непосредственно к провайдерам с информацией. Но официальных указаний о прекращении вещания от регулятора не было", – добавил Коваль.
"Первый независимый": что известно
- По данным СМИ, телеканал "Первый независимый" Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.
- Начать свое вещание телеканал может уже в апреле 2021 года.
- Управлять "Первым независимым" каналом будет Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина", NewsOne и "Прямого".
Поделиться новостью