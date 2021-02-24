СБУ еще раз напомнила России, территорией какой страны является Крымский полуостров. Напротив посольства государства-оккупанта в Киеве Служба безопасности разместила огромный билборд с надписью "Крым – это Украина".

На баннере, который установили возле здания дипмиссии на столичном Воздухофлотском проспекте, также изображена эмблема СБУ. Читайте также СБУ задержала террориста, награжденного за захват Крыма: фото Просто фото, просто посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина!

– отметили украинские правоохранители.

СБУ напомнила России, кому принадлежит Крымский полуостров / Фото пресс-службы СБУ СБУ напоминает России, что против оккупации существует противодействие В июне 2020 года на День России СБУ поздравила страну-агрессора, установив перед ее посольством билборд с гербом украинской контрразведки.

Он служил своеобразным напоминанием о том, что против сил российской оккупации существует противодействие в виде контрразведки Украины. Инициировала установление билборда СБУ.

Однако в январе 2021 года баннер демонтировали по неизвестным причинам.

В Харькове 10 июня 2020 года появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства.

А 11 июня почти одновременно в Киеве, Львове и Одессе установили билборды с гербом контрразведки возле консульств России в этих городах.