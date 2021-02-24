Крым – это Украина: СБУ разместила напротив посольства России красноречивый билборд – фото
СБУ еще раз напомнила России, территорией какой страны является Крымский полуостров. Напротив посольства государства-оккупанта в Киеве Служба безопасности разместила огромный билборд с надписью "Крым – это Украина".
Источник:пресс-служба СБУ
На баннере, который установили возле здания дипмиссии на столичном Воздухофлотском проспекте, также изображена эмблема СБУ.
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Просто фото, просто посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина!
– отметили украинские правоохранители.
СБУ напомнила России, кому принадлежит Крымский полуостров / Фото пресс-службы СБУ
СБУ напоминает России, что против оккупации существует противодействие
- В июне 2020 года на День России СБУ поздравила страну-агрессора, установив перед ее посольством билборд с гербом украинской контрразведки.
- Он служил своеобразным напоминанием о том, что против сил российской оккупации существует противодействие в виде контрразведки Украины. Инициировала установление билборда СБУ.
- Однако в январе 2021 года баннер демонтировали по неизвестным причинам.
- В Харькове 10 июня 2020 года появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства.
- А 11 июня почти одновременно в Киеве, Львове и Одессе установили билборды с гербом контрразведки возле консульств России в этих городах.
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