Целая группировка интернет-троллей, которые размещали в соцсетях призывы к захвату государственной власти, свержению конституционного строя, а также подстрекали украинцев к совершению расправы над правоохранителями.

Как выяснили оперативники СБУ, российские оккупанты завербовали жителей Тернопольщины, Сумщины, Волыни, Днепропетровщины и Николаева. Злоумышленники должны были заниматься раскачиванием ситуации в Украине.

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Фигуранты дела получали от своих кураторов приказы о том, какие именно призывы надо распространять.

Что известно о сети агитаторов, которую создали россияне



СБУ задержала участников сети агитаторов / Фото пресс-службы СБУ

Согласно материалам следствия, житель Путивля Сумской области занимался распространением контента с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Информацию он брал с запрещенных сайтов.

На Днепропетровщине правоохранители задержали жителя Никополя, который распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Тем самым занимались и трое агитаторов с Волыни и Николаева.

Житель Тернопольской области, кроме того еще и призвал к физической расправе над чиновниками и полицейскими.

Во время обысков в домах злоумышленников следователи изъяли компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.



Украинцы действовали в интересах России / Фото пресс-службы СБУ

Части фигурантов уголовных дел уже сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Другим – в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Материалы дел направили в суд.