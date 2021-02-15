Призвали захватывать власть: СБУ накрыла сеть агитаторов, которые работали на Россию – фото
Целая группировка интернет-троллей, которые размещали в соцсетях призывы к захвату государственной власти, свержению конституционного строя, а также подстрекали украинцев к совершению расправы над правоохранителями.
Источник:Пресс-служба СБУ
Как выяснили оперативники СБУ, российские оккупанты завербовали жителей Тернопольщины, Сумщины, Волыни, Днепропетровщины и Николаева. Злоумышленники должны были заниматься раскачиванием ситуации в Украине.
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Фигуранты дела получали от своих кураторов приказы о том, какие именно призывы надо распространять.
Что известно о сети агитаторов, которую создали россияне
СБУ задержала участников сети агитаторов / Фото пресс-службы СБУ
- Согласно материалам следствия, житель Путивля Сумской области занимался распространением контента с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Информацию он брал с запрещенных сайтов.
- На Днепропетровщине правоохранители задержали жителя Никополя, который распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
- Тем самым занимались и трое агитаторов с Волыни и Николаева.
- Житель Тернопольской области, кроме того еще и призвал к физической расправе над чиновниками и полицейскими.
Во время обысков в домах злоумышленников следователи изъяли компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Украинцы действовали в интересах России / Фото пресс-службы СБУ
Части фигурантов уголовных дел уже сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Другим – в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Материалы дел направили в суд.
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