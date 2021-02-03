Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с проведенной операцией, в результате которой были раскрыты преступные схемы народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда других лиц. Пятый президент подчеркнул, что ему СБУ не предоставляла подобных данных.

Источник: телеграм Петра Порошенко

Экс-глава государства заявил, что эта информация появилась впервые за два года. Он отметил, что такая операция – это успех.

Читайте также США поддержали санкции против каналов Медведчука, – посольство

Мы ждем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение и в ближайшие дни и СБУ и Офис Генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения,

– сказал Порошенко.

По словам пятого президента, залог по этому делу не предусмотрен, только содержание под стражей.

Новость дополняется...