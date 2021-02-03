При мне такого не было: Порошенко приветствовал санкции против каналов Медведчука
Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с проведенной операцией, в результате которой были раскрыты преступные схемы народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда других лиц. Пятый президент подчеркнул, что ему СБУ не предоставляла подобных данных.
Источник: телеграм Петра Порошенко
Экс-глава государства заявил, что эта информация появилась впервые за два года. Он отметил, что такая операция – это успех.
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Мы ждем, что соответствующие члены террористической организации немедленно получат подозрение и в ближайшие дни и СБУ и Офис Генпрокурора пойдут в суд, где будет избрана мера пресечения,
– сказал Порошенко.
По словам пятого президента, залог по этому делу не предусмотрен, только содержание под стражей.
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