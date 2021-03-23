Финансировали пророссийских боевиков: СБУ заблокировала более 30 игорных заведений
В марте 2021 года Служба безопасности Украины заблокировала более 30 игорных заведений и 2 казино. Они нелегально финансировали пророссийских боевиков.
Источник:СБУ
Незаконную работу прекратили вместе с Комиссией по лицензированию азартных игр и лотерей. Выяснили, что часть нелегально полученных денег направляли на финансирование террористических организаций так называемых "ДНР / ЛНР".
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В каких городах заблокировали заведения
Нелегальную работу заведений сотрудники заблокировали в таких регионах:
- в Киеве;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Ивано-Франковской;
- Кропивницкой;
- Одесской;
- Харьковской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черниговской областях.
Что изъяли спецслужбы
Во время блокирования СБУ и комиссия изъяли:
- более 600 единиц компьютерного оборудования;
- 14 столов для игры в покер;
- 5 рулеток;
- игральные фишки;
- карты;
- принадлежности для карточных игр;
- наличные;
- мобильные телефоны персонала игорных заведений;
- черновые записи с клиентскими базами;
- видеорегистраторы.
Служба безопасности Украины заблокировала нелегальные игорные заведения / Фото СБУ
Пресекли незаконную деятельность 2 казино / Фото СБУ
Блокирование игорных заведений / Фото СБУ
Учреждения финансировали пророссийских боевиков / Фото СБУ
Сейчас информацию о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов проверяют.
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