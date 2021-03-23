В марте 2021 года Служба безопасности Украины заблокировала более 30 игорных заведений и 2 казино. Они нелегально финансировали пророссийских боевиков.

Незаконную работу прекратили вместе с Комиссией по лицензированию азартных игр и лотерей. Выяснили, что часть нелегально полученных денег направляли на финансирование террористических организаций так называемых "ДНР / ЛНР".

Читайте также Из боевиков – в наркоторговцы: задержание СБУ на Харьковщине – видео

В каких городах заблокировали заведения

Нелегальную работу заведений сотрудники заблокировали в таких регионах:

в Киеве;

Донецкой;

Житомирской;

Ивано-Франковской;

Кропивницкой;

Одесской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черниговской областях.

Что изъяли спецслужбы

Во время блокирования СБУ и комиссия изъяли:

более 600 единиц компьютерного оборудования;

14 столов для игры в покер;

5 рулеток;

игральные фишки;

карты;

принадлежности для карточных игр;

наличные;

мобильные телефоны персонала игорных заведений;

черновые записи с клиентскими базами;

видеорегистраторы.



Служба безопасности Украины заблокировала нелегальные игорные заведения / Фото СБУ



Пресекли незаконную деятельность 2 казино / Фото СБУ



Блокирование игорных заведений / Фото СБУ



Учреждения финансировали пророссийских боевиков / Фото СБУ

Сейчас информацию о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов проверяют.

Кстати! Украинский бюджет от выдачи первой лицензии на игорный бизнес получил 23,4 миллиона гривен.