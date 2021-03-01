Сотрудники СБУ задержали членов организованной группировки, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей из Украины. По данным следствия, злоумышленники подготовили к контрабандной перевозке большую коллекцию вещей стоимостью почти в 1 миллион долларов.

Вывозили ценности фигуранты производства для продажи в странах Евросоюза. Для этого они организовали канал, которым пользовались для незаконной деятельности.

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Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет. Если, конечно, суд признает их вину.

Античное оружие и монеты 1800 – 1900 годов

Как выяснили правоохранители, контрабандисты переправляли иностранным заказчикам товары через сервисы международной почтовой связи, а чтобы скрыть преступления – указывали в декларациях ложную информацию об отправке.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов вывоза культурных ценностей за пределы государства.

Во время подготовки к отправке большой коллекции членов группировки задержали.

У них изъяли:

21 единицу холодного оружия античного и других периодов;

золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800 – 1900 годов;

предметы быта старины.

Вещи, которые злоумышленники хотели вывезти в Евросоюз, изъяли и отправили на экспертизу. Вскоре следователи сообщат организаторам группировки о подозрении в контрабанде.

Вещи же, которые изъяли у злоумышленников, могут передать в музейный фонд страны.

Смотрите фото коллекции культурных ценностей, которую хотели вывезти в Европу / Фото пресс-службы СБУ: