Контрабандисты пытались вывезти из Украины коллекцию ценностей почти на миллион долларов: фото
Сотрудники СБУ задержали членов организованной группировки, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей из Украины. По данным следствия, злоумышленники подготовили к контрабандной перевозке большую коллекцию вещей стоимостью почти в 1 миллион долларов.
Источник:Пресс-служба СБУ
Вывозили ценности фигуранты производства для продажи в странах Евросоюза. Для этого они организовали канал, которым пользовались для незаконной деятельности.
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Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет. Если, конечно, суд признает их вину.
Античное оружие и монеты 1800 – 1900 годов
Как выяснили правоохранители, контрабандисты переправляли иностранным заказчикам товары через сервисы международной почтовой связи, а чтобы скрыть преступления – указывали в декларациях ложную информацию об отправке.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов вывоза культурных ценностей за пределы государства.
Во время подготовки к отправке большой коллекции членов группировки задержали.
У них изъяли:
- 21 единицу холодного оружия античного и других периодов;
- золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800 – 1900 годов;
- предметы быта старины.
Вещи, которые злоумышленники хотели вывезти в Евросоюз, изъяли и отправили на экспертизу. Вскоре следователи сообщат организаторам группировки о подозрении в контрабанде.
Вещи же, которые изъяли у злоумышленников, могут передать в музейный фонд страны.
Смотрите фото коллекции культурных ценностей, которую хотели вывезти в Европу / Фото пресс-службы СБУ:
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