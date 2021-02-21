СБУ хотела меньшего санкционного давления на Медведчука, - СМИ
В Службе безопасности Украины хотели, чтобы санкции СНБО против кума Путина Виктора Медведчука были мягче. Тоже самое касалось и других 7 юридических лиц. Но Совет нацбезопасности поддержал более жесткий вариант.
Источник:ZN.UA
Об этом стало известно после выхода указа и приложений к нему. Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предполагалось введение только 5 видов санкций:
- блокировка активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter