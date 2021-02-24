На Херсонщине СБУ обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Правоохранители проверяют информацию о нелегальной переправке боеприпасов из зоны ООС.

Тайник была замаскирован в лесополосе вблизи одного из военных объектов, дислоцированных на территории Херсонской области.

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В Службе безопасности Украины отметили, что с места тайного хранения изъяли:

12 тротиловых шашек;

почти 3 килограмма пластида;

четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

электродетонатора.

Спецназовцы направили обнаруженные средства поражения на экспертизу.



СБУ обнаружила схрон с боеприпасами на Херсонщине / Фото пресс-службы СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас сотрудники СБУ проводят неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

СБУ уже проявляла схроны с боеприпасами: что известно