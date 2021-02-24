СБУ на Херсонщине выявила тайник с боеприпасами: фото
На Херсонщине СБУ обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Правоохранители проверяют информацию о нелегальной переправке боеприпасов из зоны ООС.
Источник:пресс-служба СБУ
Тайник была замаскирован в лесополосе вблизи одного из военных объектов, дислоцированных на территории Херсонской области.
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В Службе безопасности Украины отметили, что с места тайного хранения изъяли:
- 12 тротиловых шашек;
- почти 3 килограмма пластида;
- четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- электродетонатора.
Спецназовцы направили обнаруженные средства поражения на экспертизу.
СБУ обнаружила схрон с боеприпасами на Херсонщине / Фото пресс-службы СБУ
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас сотрудники СБУ проводят неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
СБУ уже проявляла схроны с боеприпасами: что известно
- Пограничники Краматорского отряда 20 января 2021 года обнаружили пакет с боевыми патронами в городе Константиновка Донецкой области.
- В Торецке, в Донецкой области, правоохранители обнаружили целый схрон с боеприпасами. Арсенал оружия нашли в одном из гаражей – неподалеку от жилых домов.
- Во вторник, 18 декабря, во время обыска одного из предприятий в Днепропетровской области правоохранители обнаружили 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.
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