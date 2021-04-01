1,4 миллиона гривен на несуществующие дороги: СБУ в Харькове разоблачила финансовую схему
В Харькове пытались украсть деньги из госбюджета, когда делали ремонт дорог. Работы выполнили некачественно, зато списали почти 1,5 миллиона гривен.
Источник:фейсбук Владислава Абдулы
По словам представителя в управлении СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, дело уже передали в Салтовскую окружную прокуратуру города Харькова. Продолжаются следственно-оперативные действия.
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Что известно о схеме хищения средств
- В одном из микрорайонов Харькова должны были провести капитальный ремонт дорог и тротуаров.
- Соответствующее решение утвердил и подписал Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.
- Подрядчик, который должен был выполнить соответствующие работы, подал фальшивые документы. Данные касались объемов работ и их стоимости.
- Дороги после ремонта не соответствуют документам и строительным нормам.
- Так, руководству коммерческой фирмы удалось обмануть государство на 1,4 миллиона гривен.
Какая ответственность предусмотрена
- Правоохранители открыли уголовное дело и уже сообщили о подозрении директору фирмы подрядчика о хищении средств.
- Если его вину докажут, то могут лишить свободы сроком от 5 до 8 лет с запретом заниматься соответствующей деятельностью от 1 до 3 лет.
- Оперативники продолжают поиск лиц, причастных к хищению денег из госбюджета.
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