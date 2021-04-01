В Харькове пытались украсть деньги из госбюджета, когда делали ремонт дорог. Работы выполнили некачественно, зато списали почти 1,5 миллиона гривен.

По словам представителя в управлении СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, дело уже передали в Салтовскую окружную прокуратуру города Харькова. Продолжаются следственно-оперативные действия. К теме Нажились на 300 миллионов на электроэнергии: полиция разоблачила чиновников Что известно о схеме хищения средств В одном из микрорайонов Харькова должны были провести капитальный ремонт дорог и тротуаров.

Соответствующее решение утвердил и подписал Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

Подрядчик, который должен был выполнить соответствующие работы, подал фальшивые документы. Данные касались объемов работ и их стоимости.

Дороги после ремонта не соответствуют документам и строительным нормам.

Так, руководству коммерческой фирмы удалось обмануть государство на 1,4 миллиона гривен. Какая ответственность предусмотрена Правоохранители открыли уголовное дело и уже сообщили о подозрении директору фирмы подрядчика о хищении средств.

Если его вину докажут, то могут лишить свободы сроком от 5 до 8 лет с запретом заниматься соответствующей деятельностью от 1 до 3 лет.

Оперативники продолжают поиск лиц, причастных к хищению денег из госбюджета.