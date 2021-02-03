СБУ в Харькове накрыла конвертцентр с оборотом в 5 миллиардов: фото
Работники СБУ и Офиса Генерального прокурора в Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра. Через него злоумышленники провели незаконные транзакции на сумму более 5 миллиардов гривен.
Источник: пресс-служба СБУ
Как утверждают в спецслужбе, в конвертцентре злоумышленники проводили бестоварные операции, что привело к убыткам государственному бюджету в особо крупных размерах.
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Работал "конверт" с помощью фиктивных компаний, через которые вносили в Единый реестр налоговых накладных заведомо ложные сведения.
Изъяли 7 миллионов
У злоумышленников нашли 7 миллионов гривен / Фото пресс-службы СБУ
Во время обыска в офисах, где работали фигуранты дела, а также в квартирах злоумышленников и их машинах правоохранители нашли:
- более 50 печатей фиктивных предприятий;
- бухгалтерские документы;
- компьютеры с файлами, свидетельствующими о противоправной деятельности;
- 7 миллионов гривен, происхождение которых неизвестно.
Задержали ли кого-то из причастных к работе конвертцентра правоохранители, неизвестно. Следственные действия продолжаются.
Конвертцентр обеспечивал налоговые скрутки / Фото пресс-службы СБУ
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