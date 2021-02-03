Работники СБУ и Офиса Генерального прокурора в Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра. Через него злоумышленники провели незаконные транзакции на сумму более 5 миллиардов гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

Как утверждают в спецслужбе, в конвертцентре злоумышленники проводили бестоварные операции, что привело к убыткам государственному бюджету в особо крупных размерах.

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Работал "конверт" с помощью фиктивных компаний, через которые вносили в Единый реестр налоговых накладных заведомо ложные сведения.

Изъяли 7 миллионов



У злоумышленников нашли 7 миллионов гривен / Фото пресс-службы СБУ

Во время обыска в офисах, где работали фигуранты дела, а также в квартирах злоумышленников и их машинах правоохранители нашли:

более 50 печатей фиктивных предприятий;

бухгалтерские документы;

компьютеры с файлами, свидетельствующими о противоправной деятельности;

7 миллионов гривен, происхождение которых неизвестно.

Задержали ли кого-то из причастных к работе конвертцентра правоохранители, неизвестно. Следственные действия продолжаются.



Конвертцентр обеспечивал налоговые скрутки / Фото пресс-службы СБУ