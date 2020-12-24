Россия в 2014 году напала на нашу страну, перед тем годами серьезно атаковала нас информационно. Поэтому перед Украиной возник серьезный вызов – защитить свое информационное пространство и выстроить при содействии партнеров, прежде всего НАТО, собственную систему стратегических коммуникаций.

Одно из важных мест в этом процессе заняла Служба безопасности Украины. Как готовят специалистов стратегических коммуникаций в Национальной академии СБУ исследовали корреспонденты Фактора безопасности. Подробнее об этом – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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В противодействие пропаганде, наряду с государственными структурами появились такие волонтерские проекты:

Украинский кризисный медиацентр;

Информационное Сопротивление;

"Стоп Фейк";

InformNapalm.

Однако, чтобы противостоять такому серьезному противнику нужны были опытные партнеры.

В 2015 году НАТО и Украина подписали Дорожную карту программы партнерства по стратегическим коммуникациям. В программа цель – это сделать более эффективной коммуникацию в отношении национальных стратегических целей, правительственной политики и усилий в сфере реформирования,

– рассказала директор Центра информации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Национальный институт стратегических исследований совместно с Радой национальной безопасности и обороны Украины был одним из инициаторов и разработчиков дорожной карты партнерства Украина-НАТО по вопросам стратегических коммуникаций.

Академия СБУ и привлечения ведущих ученых

Национальная академия Службы безопасности Украины подхватила эту инициативу и стала первой площадкой, где с 2016 года внедрили систему учебных курсов на эту тему с привлечением авторитетных экспертов.

Подготовку будущих информационных антикиллеров вели ведущие филологи, журналисты, политологи, психологи, дипломаты и юристы.

Привлечение ведущих ученых Национальной академии Службы безопасности Украины и лучших украинских экспертов в области стратегических коммуникаций дает серьезный синергетический эффект в подготовке профильных специалистов.

Активная работа в этом направлении способствовала созданию в Академии СБУ научной платформы по внедрению страткома в деятельность институтов безопасности Украины.



Академия СБУ / Фото СБУ

Международное сотрудничество является важной частью системы стратегических коммуникаций службы безопасности. Ведь в современном мире глобальных гибридных вызовов невозможно самостоятельно давать адекватный ответ на них. Именно с этой целью академией разработан специализированный учебный курс по стратегическим коммуникациям для сотрудников службы безопасности вовлеченных в международное взаимодействие с партнерами.

Диалог продолжается не только между учеными и зарубежными партнерами. После завершения курсов слушатели и их наставники не прекращают коммуникацию, а наоборот – общаются между собой. Это создает прекрасную площадку для постоянного обмена опытом и консультаций по сложным вопросам.

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Более 4 лет с момента внедрения курса в национальной академии Службы безопасности Украины позволила подготовить несколько сотен специалистов для отечественной спецслужбы, сектора безопасности и обороны и иностранных партнеров.

Боевые действия и фитотехнологии: как с помощью уникальных растений очистить военные объекты

Еще до начала боевых действий Украинский Восток был на грани экологической катастрофы. Сейчас же он изуродован вредными веществами военного происхождения. Потерянные тысячи гектаров плодородных земель. Однако восстановить их можно – в безопасный и экологичный способ. Уникальную инициативу украинских ученых поддержали в штаб-квартире НАТО.

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Заброшенные шахты, промышленные объекты, а еще гектары земли, усыпанной боеприпасами – реалии украинского востока. Подземные воды Донецкой и Луганской области загрязнены, ведь откачки из шахт прекратили. Концентрация опасных веществ превышает норму. А тяжелые металлы снижают скорость роста и урожайность растений.



Тяжелые металлы снижают скорость роста / Скриншот из видео

Кроме загрязнения земли вредными веществами опасность несут и неразорвавшиеся снаряды, готовые взорваться в любую минуту. Они делают невозможным безопасное восстановление земель в будущем. А постоянная детонация боеприпасов разрушает необходимый для сельского хозяйства верхний слой гумуса. На его восстановление могут понадобиться тысячи лет.

Естественное самоочищение почвы – длительный и сложный процесс. И он не всегда гарантировано завершается полным восстановлением земель.

НАТО хочет помочь возродить почву

Помочь возродить плодородие украинских почв взялись в НАТО – в рамках программы "Наука ради мира и безопасности". Предложили выращивать на загрязненных территориях специальные растения, способные поглощать токсины и вредные металлы своими корнями. И так вернуть земли пригодность к хозяйству. Проект успешно реализуют уже более 4 лет. Расходы превысили 300 тысяч евро.

Проект направлен на разработку и внедрение фитотехнологий. Предусматривает как лабораторное, так и полевое внедрение. В лаборатории мы уже закончили исследования, и сейчас уже подходит к концу и полевое испытание,

– объяснила директор программы Татьяна Стефановская.



Очистить почву на Востоке будет трудно / Скриншот из видео

В чем особенность

Среди особых растений – мискантус. Он не только стабилизирует почву, но и предотвращает ее проседание и приостанавливает дальнейшее загрязнение земли. Ученые утверждают: фитотехнологии безопасные для окружающей среды, а еще не требуют больших расходов.

В рамках проекта мискантус пересаживают из сельскохозяйственных территорий на заброшенные земельные участки. В частности те, которые пострадали в результате боевых действий. Так уже совсем скоро аграрии получат новые территории для выращивания пищевых растений. Преимущество использования мискантуса – его высокая тепловая отдача. Она почти такая же, как у древесины.

Если выращивать растение на территории, пострадавшей от боев – местные жители смогут самостоятельно обеспечивать себя самым нужным: теплом и электроэнергией.

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Наука в Украине и сотрудничество с НАТО

Украина сотрудничает с НАТО в области науки с 1991 года. Это сотрудничество усилилось, когда Киев получил статус партнера с расширенными возможностями. Сейчас Украина вовлечена в 27 проектов научной программы Альянса от борьбы с терроризмом до энергетической безопасности. Безопасность окружающей среды – один из векторов совместной работы.

О том, как Львовская политехника анализирует содержание тяжелых металлов в почве – смотрите в видео программы.