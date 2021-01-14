На Житомирщине Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный сбыт янтаря. Двое жителей Новоград-Волынского переправляли оптовые партии товара в Восточную Азию.

Ежемесячно они сбывали заграницу янтаря на почти 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, местные жители сбывали оптовые партии янтаря-сырца крупных фракций в страны Восточной Азии.

В течение нескольких лет они скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей из северных областей Украины.

После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам,

– говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители провели ряд обысков в рамках ранее открытого уголовного производства по месту жительства злоумышленников и хранения янтаря.

По результатам обысков было изъято более 55 килограммов крупных фракций янтаря-сырца. Стоимость "солнечного камня" достигает около миллиона гривен, по предварительным оценкам.



На Житомирщине нелегально сбывали янтарь в страны Средней Азии / пресс-служба СБУ

Изъятый янтарь сотрудники СБУ направили для проведения экспертиз.

СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря: видео