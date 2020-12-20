Безумный 2020-й не останавливается: кроме локдаунов еще и Googledown. Если удачно списывать в школе, то вполне можно стать министром: доказано Шкарлетом. Перед праздниками выросла цена на баррель майонеза. Что и кому положил Николай под подушку? Такими были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Самые смешные мемы недели 14 – 21 декабря смотрите в материале 24 канала.

Интересно Так учил дед: конгрессмен в США во время выступления открыл пиво и произнес тост – видео

Жесткий Googledown

Понедельник, 14 декабря, шокировал всех интернет-пользователей мира. Ведь из-за масштабного сбоя в Google не работали YouTube, Gmail и другие онлайн-сервисы компании.

Несмотря на то, что неполадки продолжались довольно долго, активные пользователи сетей почувствовали себя, как в Средневековье. Ведь даже спросить, что делать дальше, не было у кого: ведь погуглить, почему не работает Google, не удастся.

When you can’t even google what happened with google. #googledown pic.twitter.com/CpMd1KiBJr — Ashiq Miandad (@iamashiqmiandad) December 14, 2020

Google: down for 5 mins



World: pic.twitter.com/e52m4enJzL — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) December 14, 2020 #googledown pic.twitter.com/Re8ytwQRkD — Paolo Cesario (@paolo_cesario) December 14, 2020 Ситуация была настолько серьезной, что ее даже следовало бы взять "под личный контроль" украинскому президенту Зеленскому. И СНБО созвать бы тоже не помешало. А именно так, по мнению пользователей, должна выглядеть реакция на возвращение Google к работе. Танцуют все!

Рекомендуем ознакомиться Сергей Шкарлет, плагиат, регионалы и БПП: биография министра образования

Эпопея с Шкарлетом

Наиболее одиозным назначением недели можно назвать утверждение Верховной Радой министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Ни многочисленные протесты педагогов, ни даже то, что профильный комитет не рекомендовал кандидатуру Шкарлета, не остановило 226 нардепов от того, чтобы нажать "за".

Присягу новоиспеченный чиновник давал под сплошную какофонию звуков: одни нардепы громко кричали "Ганьба", другие – поздравляли Шкарлета громкими аплодисментами.

Биография нового главы Минобразования – богата моментами, которые изрядно возмущают общественность. Здесь – и членство в Партии регионов, и награды от Дмитрия Табачника, а также плагиат в научной работе.

Назначение Шкарлета, считают шутники в соцсетях, дает увидеть свет в конце тоннеля всем двоечникам. Даже если списывал – можешь стать министром.

*Однокласник списує контрольну та отримує вищу оцінку ніж я.

Я говорю собі:

- Нічого, зате ти вчив - люди які не можуть думати самостійно не досягають висот.

*Шкарлет стає міністром освіти.

Я: pic.twitter.com/1VPaHOfx7G — Антоній Каракай (@vAKxCVvY8pMZe7V) December 18, 2020

На довольно оригинальную мысль натолкнуло креативных пользователей сети назначения нового министра. Оно не касается пятен в биографии, а исключительно его фамилии. Продолжение легендарных "Унесенных ветром" вполне могло бы назваться "Шкарлет".

"Ой, хто, хто Миколая любить"…

19 декабря – праздник для всех украинских детей и не только. Поискам утром под подушкой не помешает ни один политический или экономический кризис, ни пандемия. Трещат кошельки у продавцов мандарин и конфет, а родители придумывают квесты, как скрыть подарки так, чтобы к детям святой Николай не пришел преждевременно.

С каждым годом письма к святому становятся все более ценными. Вместо традиционных сладостей, кукол, машинок, шапок и перчаток – айфоны, айпады, ноуты и даже... пистолет, стреляющий деньгами.

И взрослый, и малыш не против найти под подушкой мешочек с сладостями. Исключение – президент Зеленский, ведь вряд ли гаранту захочется лакомиться продукцией Roshen.

Украинцы очень любят поздравлять друг друга с праздниками. Благодаря развитию технологий, вместо поздравлений по телефону и при встрече, поздравительные открытки "мешками" направляют в фейсбуке, телеграмме и вайбере. На Николая тоже, предупреждали пользователи сетей, могло засыпать.

К теме "Один дома": если бы Кевин Маккаллистер остался вдвоем с котом – забавная пародия

Праздники приближаются

О скором приближении Нового Года и Рождества свидетельствуют не только нарядные витрины и переполнены елочные рынки, но и мемы. Люди не столько хотят встретить новый 2021-й, сколько проститься с 2020, который журнал Time недаром признал "худшим в истории человечества".

Поскольку к новым пандемическим реалиям следует адаптироваться, то вполне можно поздравлять не "С Новым Годом", а "С наступающим локдауном". Тем более, он – не за горами, стартует в Украине с 8 января.

Без елки – Нового Года не бывает. А если кроме елки, в доме есть еще и кот, то, шутят в сети, вас ждет миссия невыполнима – спасти дерево, но не прогнать любимца.

Шутники советуют еще до Нового Года запастись майонезом, ведь каким бы ни был 2020-й, оливье на праздничном столе никто не отменял.