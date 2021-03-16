Сбитие Ил-76 с военными: Плотницкого и еще 2 боевиков приговорили к пожизненному заключению
Красногвардейский райсуд Днепра вынес приговор 3 боевикам так называемой "ЛНР": Игорю Плотницкому, Андрею Патрушеву и Александру Гурееву. Их приговорили к пожизненному заключению за сбитие Ил-76 с украинскими военными в июне 2014 года.
Источник:"Судебный репортер"
Еще в июле 2016 года Плотницкому и 2 его сообщникам заочно сообщили о подозрении в совершении преступления. Однако это сделали заочно, ведь террористы находятся на территории, которая сейчас неподконтрольна украинскому правительству.
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Поэтому в отношении подозреваемых проводили специальное досудебное расследование. Текст приговора, который объявляли 15 – 16 марта, занимает 100 страниц. Только его зачитывание с перерывами заняло более 8 часов.
Что известно о катастрофе Ил-76 под Луганском
Источник: 24 канал
- Трагедия произошла 14 июня 2014 года.
- Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В авиакатастрофе погибли 49 человек.
- Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместитель руководителя АТО генерал-майор Виктор Назаров.
- Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию.
- Сейчас приговор остановлен из-за рассмотрения жалобы в Верховном суде.
- СБУ установила причастность Кремля к сбитию самолета.
Кто такой Игорь Плотницкий?
Уроженец Черновицкой области. Глава так называемого совета министров "ЛНР" в 2014 – 2017 годах. Признан Украиной террористом. Вследствие мятежа среди боевиков смещен с "должности", скрывается на территории России. В России был бы арестован за кражу денег, выделенных Кремлем. По информации СМИ, его видели в Москве на свободе.
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