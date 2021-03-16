Красногвардейский райсуд Днепра вынес приговор 3 боевикам так называемой "ЛНР": Игорю Плотницкому, Андрею Патрушеву и Александру Гурееву. Их приговорили к пожизненному заключению за сбитие Ил-76 с украинскими военными в июне 2014 года.

Еще в июле 2016 года Плотницкому и 2 его сообщникам заочно сообщили о подозрении в совершении преступления. Однако это сделали заочно, ведь террористы находятся на территории, которая сейчас неподконтрольна украинскому правительству.

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Поэтому в отношении подозреваемых проводили специальное досудебное расследование. Текст приговора, который объявляли 15 – 16 марта, занимает 100 страниц. Только его зачитывание с перерывами заняло более 8 часов.

Что известно о катастрофе Ил-76 под Луганском

Источник: 24 канал

Трагедия произошла 14 июня 2014 года.

Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В авиакатастрофе погибли 49 человек.

Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместитель руководителя АТО генерал-майор Виктор Назаров.

Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию.

Сейчас приговор остановлен из-за рассмотрения жалобы в Верховном суде.

СБУ установила причастность Кремля к сбитию самолета.