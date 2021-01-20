Случайный пост в телеграме Укрзализныци взбудоражил пользователей соцсетей и стал мемом. А все потому, что украинский монополист железнодорожных перевозок сообщил подписчикам, что убежал за молоком.

Укрзализныця – в лице человека, который отвечает за ведение соцсетей компании – случайно запостила в телеграм-канале сообщение, которое стало мемом. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.

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Как пост Укрзализныци стал мемом

18 января в телеграм-канале Укрзализныци появился пост с таким текстом:

"Поставила на фб (фейсбук – 24 канал) пригородные. Следующую (публикацию – 24 канал) поставлю через час – за молоком сбегаю".

Скриншот с этим сообщением распространили в интернете пользователи социальных сетей.



Пост Укрзализныци о молоке / Фото из соцсетей

Сообщение неожиданно стало популярным, и даже вызвало флешмоб. К обсуждению "бытовых вопросов" присоединились ряд украинских компаний и организаций.

Например, Укрпочта поделилась намерением пойти за хлебом.

Площадка публичных закупок ProZorro пообещал завтра рассказать о зраде.

А Театр на Подоле честно признался, что никуда не пойдет – и не потому, что он театр, а просто из-за плохой погоды.

Наиболее доброжелательной в этой ситуации оказалась Укрпочта – она ​​согласилась купить для Театра, что тот попросит.



Укрпочта больше любит хлеб, чем молоко / Скриншот



Свое видение бытовых задач есть и у ProZorro, и у Rocket / Скриншот



А вот в The Page в магазин ходят до работы – и правильно делают / Скриншот



Театр на Подоле и хотел бы молока и хлеба, но погода... / Скриншот

Впоследствии и сама Укрзализныця с юмором отреагировала на ситуацию – молоко, мол, купили и выпили. Даже вкусно было.



Укрзализныця с юмором отреагировала на пост Укрзализныци / Скриншот

Все. Новость сделал, опубликовал. Пойду, молока выпью – хорошо, что оно в холодильнике рядом, а не в магазине.