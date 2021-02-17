Меньше кино и религиозных мероприятий: врач рассказал о новых ограничениях на Прикарпатье
Прикарпатье лидирует в антирейтинге больных COVID-19. Больше недели там ждали с введением жесткого карантина.
Источник:24 канал
Активные контакты между гражданами в этом регионе осложнили ситуацию. Поэтому распространение вируса получило масштабный уровень. Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.
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Ограничения на Прикарпатье
По его словам, также повлияло на ситуацию и нарушение противоэпидемиологических мер. Поэтому с 22 февраля введут дополнительные ограничения.
Сфера общественного питания будет работать на вынос, работа кинотеатров и культурно-религиозных мероприятий будет ограничиваться,
– отметил Савчук.
"Население должно понять, что нужно несколько дней жить в таких условиях, чтобы прервать цепь передачи вируса от больного к здоровому. Надеемся, что это даст эффект через ближайшие 1 – 2 недели", – добавил санврач.
Что известно о коронавирусе в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковской области уже неделю фиксируют чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койкомест – более 90%.
Местные власти срочно открывают дополнительные койки. К концу недели их должны увеличить до 600.
Адаптивный карантин в Украине: коротко
- В Украине снова ввели адаптивный карантин.
- С 24 февраля вся страна будет в желтой зоне, со временем ограничения будут действовать соответственно и к другим цветным зонам.
- Также отныне новые условия функционирования школ и садиков. В частности запрещается посещение учебных заведений там, где на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения.
Что известно об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала
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