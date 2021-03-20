Забил топором до смерти: На Ровненщине подросток убил почтальона ради сумки с деньгами
В городе Сарны Ровненской области убили 43-летнюю почтальона. Полиция задержала 17-летнего юношу, которого подозревают в похищении денег и убийстве.
Источник:Нацполиция в Ровненской области
О смерти почтальона в полицию сообщили медики скорой помощи. 19 марта в 15:40 они обнаружили, что она умерла от телесных повреждений.
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Что известно о деталях трагедии
Правоохранители установили, что 17-летний местный житель находился возле дома, когда на территорию зашла почтальон.
Чтобы завладеть сумкой с деньгами, которую при себе имела 43-летняя женщина, он схватил топор и несколько раз ударил ее по голове.
Затем быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал ее сумку и на своем велосипеде скрылся,
– сообщили в Нацполиции.
Парень спрятал орудие убийства под кровать / Фото Нацполиции
Убитую почтальона во дворе обнаружила младшая сестра подозреваемого, которая позвонила сожителю матери. Мужчина сразу вызвал медиков, которые и констатировали смерть почтальона.
Впоследствии полиция прямо на улице задержала юношу. При нем были обнаружены украденные деньги – 17 тысяч гривен.
Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний уже привлекался уголовной ответственности. И сейчас находится на испытательном сроке за кражи. Кроме этого, он стоит на учете у психиатра.
Что грозит злоумышленнику
Парню грозит наказание по статьям:
- умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений;
- разбой, направленный на завладение имуществом, сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений.
Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Однако в полиции подчеркнули, что этот термин не применяется к несовершеннолетним лицам.
Подворье, на котором убили почтальона / Фото Нацполиции
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