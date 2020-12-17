Лаврову в Сараеве подарили украинскую икону: посольство направило письменное обращение
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту (официальное письменное обращение одного государства к другому) в Министерство иностранных дел БиГ. Оно попросило предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Икону Лаврову 14 декабря подарил действующий президент Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда он посещал БиГ. Об этом сообщили на сайте РТРС.
Актуально 17 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Из Луганска – в БиГ
По данным местных СМИ, посольство Украины в Биг направило ноту к правительству в Сараеве с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.
Икона, которую подарили Лаврову / Фото СРНА
Восковая печать на иконе
Медиа обнародовали фото иконы, распространенное сербским агентством СРНА. На нем видна восковая печать. Она свидетельствует, что памятник принадлежит Украине.
Печать на иконе / Фото СРНА
Позиция Сараева
Чиновники в Сараеве ситуацию не комментируют. Хорватское агентство ХИНА отметило, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Одного из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженные формирования.
Визит Лаврова в Сараево: коротко
- Российский министр Сергей Лавров находился в Сараеве 14 декабря.
- Члены президиума БиГ Шефик Джаферович и Желько Комшич уклонились от встречи с ним в знак протеста.
- Они сделали это, поскольку накануне министр встретился с Милорадом Додиком в помещении, где не было государственного флага Боснии и Герцеговины.
Поделиться новостью