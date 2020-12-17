Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту (официальное письменное обращение одного государства к другому) в Министерство иностранных дел БиГ. Оно попросило предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Икону Лаврову 14 декабря подарил действующий президент Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда он посещал БиГ. Об этом сообщили на сайте РТРС.

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Из Луганска – в БиГ

По данным местных СМИ, посольство Украины в Биг направило ноту к правительству в Сараеве с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.



Икона, которую подарили Лаврову / Фото СРНА

Восковая печать на иконе

Медиа обнародовали фото иконы, распространенное сербским агентством СРНА. На нем видна восковая печать. Она свидетельствует, что памятник принадлежит Украине.



Печать на иконе / Фото СРНА

Позиция Сараева

Чиновники в Сараеве ситуацию не комментируют. Хорватское агентство ХИНА отметило, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Одного из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженные формирования.

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