Высший антикоррупционный суд отказал детективу НАБУ в продолжении досудебного расследования по делу ОАСК. Однако прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Антикоррупционного бюро подготовили новое ходатайство.

Досудебное расследование просят продлить до 17 марта

Прокуроры снова просят продлить срок досудебного расследования до 17 марта 2021 года. Тогда хватит времени для проведения следственных и процессуальных действий. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу САП.

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Сейчас досудебное расследование по делу Вовка и других судей должны завершить до 17 января. Пока неизвестно, когда состоится новое заседание Антикорсуда, на котором рассмотрят ходатайство детективов и прокуроров.

ВАКС ранее вернул ходатайство детектива НАБУ

Отметим, что ранее ВАКС вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока расследования. В документе было указано о подозрении тем фигурантам дела, с которых это подозрение снято.

Обратите внимание! Ранее САП требовала принудительного привода в суд главного фигуранта дела – главы Окружного админсуда Павла Вовка. Однако в этом ВАКС отказал.