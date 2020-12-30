Косвенное давление: в САП предположили, как могут использовать новое подозрение Микитасю
Дело в отношении экс-владельца "Укрстроя" Максима Микитася о похищении человека могут использовать с конкретной целью. Этим его, вероятно, убедят отказаться от показаний относительно Олега Татарова.
Сейчас Микитась находится под охраной, однако вскоре ему должны избрать меру пресечения. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя САП Максим Грищук в интервью изданию "Новое время".
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По его словам, Микитася могут попробовать убедить отказаться от показаний относительно Олега Татарова. Он предположил, что в деле может быть "что угодно".
Они просто могут его таким образом стимулировать отказаться от каких-то показаний. Это такое косвенное давление,
– предположил Грищук.
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Дело Микитася: что нужно знать
- Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупции. Говорится о схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии.
- Застройщик Максим Микитась заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Полиция 29 декабря 2020 года провела обыски в доме Максима Микитася. Также ему вручили подозрение по делу о похищении человека. По информации правоохранителей, Микитась был заказчиком преступления.
- Говорится о похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Он обвиняет в преступлении Микитася. Экс-президент "Укрстроя" якобы давал Мирошниченко взятку за решение дела в суде. Однако, когда юрист этого не сделал, то заказали его похищение.
- Информацию о преступления Максим Микитась опровергает.
- В НАБУ обеспокоены действиями Нацполиции в отношении бывшего президента "Укрстроя" Микитася.
- Правоохранители и прокуратура просят выбрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
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