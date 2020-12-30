Дело в отношении экс-владельца "Укрстроя" Максима Микитася о похищении человека могут использовать с конкретной целью. Этим его, вероятно, убедят отказаться от показаний относительно Олега Татарова.

Сейчас Микитась находится под охраной, однако вскоре ему должны избрать меру пресечения. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя САП Максим Грищук в интервью изданию "Новое время".

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По его словам, Микитася могут попробовать убедить отказаться от показаний относительно Олега Татарова. Он предположил, что в деле может быть "что угодно".

Они просто могут его таким образом стимулировать отказаться от каких-то показаний. Это такое косвенное давление,

– предположил Грищук.

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