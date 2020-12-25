Специальная антикоррупционная прокуратура решила не инициировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. И это несмотря на то, что младшего Гладковского подозревают в получении 950 тысяч гривен взятки.

Прокуроры заявили, что не видят в этом необходимости. Об этом сказал и. о. председателя САП Максим Грищук, пишет "Громадське".

Важно Взятка на миллион: младшему Гладковскому объявили подозрение

Глава САП отметил, что Гладковскому инкриминируется преступление средней тяжести. По его словам, сейчас расследование находится на завершающем этапе.

Я думаю, что не будет меры пресечения, как мне доложили прокуроры,

– заявил он.

Учитывая это, прокуратура не считает необходимым применять к Гладковскому какую-либо меру пресечения.

В чем обвиняют Гладковского

Игоря Гладковского подозревают в организации коррупционных схем на протяжении 2015 – 2017 годов. По данным НАБУ, вместе с рядом участников схемы подозреваемый поставлял товары неизвестного происхождения на предприятия ГК "Укроборонпром".

на протяжении 2015 – 2017 годов. По данным НАБУ, вместе с рядом участников схемы подозреваемый поставлял товары неизвестного происхождения на предприятия ГК "Укроборонпром". Посредником было ООО "Оптимумспецдеталь". Благодаря стараниям Гладковского-младшего, оно получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.

при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома. За это Гладковский-младший получал взятки в размере 50% от суммы незаконной прибыли участников схемы. НАБУ утверждает, что только за 1 договор Гладковский-младший получил вознаграждение в размере 950 тысяч гривен.

Участие в этих коррупционных схемах принимали 8 человек. Из них 2 – уже осужденные, 3 – находятся на скамье подсудимых, еще 3 – сейчас в статусе подозреваемых.

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