Над Обуховом в Киевской области, на мотодельтаплане летал человек в костюме Санта-Клауса. Он решил поделиться новогодним настроением – сбрасывал конфеты детям в микрорайоне Яблоневый.

Людям такая выходка очень понравилась, о ней сообщил на своей фейсбук-странице местный житель Михаил Горогоцкий.

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Он также опубликовал видео "бомбардировки" площадки конфетами. "Теперь с десяток детей знают, что такое новогоднее чудо. Не знаю, кто ты, но ты – нереальный топ", – высказался пользователь.

Дети благодарят Санта-Клауса: смотрите видео Михаила Горогоцького

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Радовались и дети, и взрослые

Похоже, что реакция пользователей превзошла все ожидания обуховского Санта-Клауса. Очевидцы поделились своими эмоциями:

"Незабываемые впечатления! Такая гуляю на площади с малым и здесь Санта с неба. Хотя я и не ем конфет, а собрала больше всех";

"Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю, что детишкам запомнится. А чего только детишкам? Оле тоже";

"Мне много лет, но это именно я выше всех прыгала и подбивала малых махать, потому что в моем возрасте уже понимаешь – сторис ничто, а эмоции все";

Сообщение прокомментировал и сам "волшебник". Он опубликовал свое фото и отметил, что было приятно видеть малышню, которая радовалась и ловила сладости.