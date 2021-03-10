Санкції, які запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського у США, не схожі на інші. Ці обмеження не є такими сильними та суттєвими для олігарха. Вони навіть не такі, як запровадили проти Віктора Медведчука, однак теж важливі.

Про це журналістка Катерина Соляр розповіла у своєму відеоблозі "Підгорає". Вона зазначила, що ці санкції дійсно слабші за наслідками і не призводять до блокування, наприклад, його активів та рахунків у американських банках.

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Однак ці обмеження були дуже необхідні.

Вони є гарним сигналом або ж своєрідною чорною міткою для всіх, хто майбутньому захоче вести справи з Коломойським,

– сказала Соляр.

За її словами, самому олігархові варто очікувати і на решту неприємностей.

"Наприклад, у вигляді відмов у отриманні віз до інших європейських країн, а також у вигляді втрати близьких друзів", – запевнила журналістка.

Як приклад Соляр згадала про колегу олігарха – Ігоря Палицю. Він швидше казав, що дружить з Коломойським. Однак одразу після запроваджених санкцій – "відхрестився". "Він вирішив не "палитися" і того ж дня заявив, що ніякий він Ігорю Валерійовичу не друг, не товариш, не бізнес-партнер і не компаньйон", – підсумувала журналістка.

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