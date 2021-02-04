Україна продовжує отримувати підтримку від країн Заходу після введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів. Їх напередодні запровадили рішенням РНБО.

Джерело: 24 канал

Те, що Україна захищає свою свободу та свободу слова від російських пропагандистів – це логічно та природно. Про це заявив Михайло Подоляк, радник голови ОП.

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За його словами, найактивніше Україну підтримують країни, які часто стикалися з проявами пропагандистської агресії Росії. А саме – США, Велика Британія, Канада та країни Балтії.

У європейських організаціях також прекрасно знають, хто такий Медведчук, його колеги, чим саме він займається і хто є реальним модератором його медійної та політичної активності,

– наголосив Подоляк.

Цивілізований світ визнає ключовий факт: не можна ототожнювати свободу слова та відверте свавілля пропаганди. Для України це дуже важливо, наголосив радник глави ОП.

Чому в Україні – багато мовників

Подоляк зазначив, що пропаганда не лише спотворює свободу слова, а й ускладнює роботу навіть абсолютно об'єктивних медіа. Адже наповнює інформаційний простір фейками.

В Україні завжди було і буде набагато більше різних мовників, ніж навіть у багатших країнах. Це свідчить про схильність українців до реального ідейного плюралізму,

– пояснив він.

А крім цього – до відвертих політичних дискусій, поваги до свободи слова та політичної багатоманітності у державі, додав радник Єрмака.

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Подоляк запевнив, що держава наполягає лише на одному – аби мовники працювали прозоро, не порушували законодавства й не використовували гроші Росії.

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