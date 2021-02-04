Санкції проти каналів Медведчука: в ОП пояснили, як реагує Захід
Україна продовжує отримувати підтримку від країн Заходу після введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів. Їх напередодні запровадили рішенням РНБО.
Джерело: 24 канал
Те, що Україна захищає свою свободу та свободу слова від російських пропагандистів – це логічно та природно. Про це заявив Михайло Подоляк, радник голови ОП.
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За його словами, найактивніше Україну підтримують країни, які часто стикалися з проявами пропагандистської агресії Росії. А саме – США, Велика Британія, Канада та країни Балтії.
У європейських організаціях також прекрасно знають, хто такий Медведчук, його колеги, чим саме він займається і хто є реальним модератором його медійної та політичної активності,
– наголосив Подоляк.
Цивілізований світ визнає ключовий факт: не можна ототожнювати свободу слова та відверте свавілля пропаганди. Для України це дуже важливо, наголосив радник глави ОП.
Чому в Україні – багато мовників
Подоляк зазначив, що пропаганда не лише спотворює свободу слова, а й ускладнює роботу навіть абсолютно об'єктивних медіа. Адже наповнює інформаційний простір фейками.
В Україні завжди було і буде набагато більше різних мовників, ніж навіть у багатших країнах. Це свідчить про схильність українців до реального ідейного плюралізму,
– пояснив він.
А крім цього – до відвертих політичних дискусій, поваги до свободи слова та політичної багатоманітності у державі, додав радник Єрмака.
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Подоляк запевнив, що держава наполягає лише на одному – аби мовники працювали прозоро, не порушували законодавства й не використовували гроші Росії.
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