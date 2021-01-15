Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они не посвятят специальное заседание вопросу санкций США против их нардепа Александра Дубинского. Последнего же шокировало такое поведение коллег.

Детали заявления Арахамии

Парламентский руководитель "Слуги народа" отметил, что вопрос санкций США против Дубинского все же рассмотрят на ближайшем заседании фракции. Но сделают это наряду с другими актуальными вопросами повестки дня. Об этом Арахамия заявил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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Но специально созывать по этому вопросу внеочередное заседание мы не будем,

– подчеркнул парламентарий.

Добавим, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что они намерены изучить ситуацию по внесению депутата Дубинского в санкционный список США.

Что об этом говорит сам Дубинский

По словам нардепа, он "крайне удивлен нежеланием и не готовностью коллег по фракции собраться". Поскольку здесь якобы говорится о санкциях, инсценированных неопрятными оппонентами". И их недоброжелатели якобы используют для дискредитации партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского. Об этом Дубинский написал в телеграмме.

Вместо того, чтобы заслушать мою доказательную позицию о безосновательности этих санкций, и отреагировать на нее, глава фракции Арахамия чего-то прячет голову в песок, и откладывает эту крайне необходимую прежде всего для партии встречу,

– отметил он.

В то же время Дубинской все же надеется, что его вопрос рассмотрят на специальном заседании. А нынешнее положение дел он назвал "безответственностью и непониманием политической важности".

"Еще раз хочу повторить. Ключевой тезис моего требования – собрать фракцию как можно скорее", – подытожил парламентарий.

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